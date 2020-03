Coronavirus: asta fumetti Lucca Comics per fondi a ospedali

Lucca Comics&Games realizza un'asta di beneficenza per raccogliere fondi per la lotta al Coronavirus (IL LIVEBLOG - LO SPECIALE - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO IN ITALIA) a favore del sistema sanitario della Regione Toscana. Sul sito di Catawiki sarà possibile acquistare fino a 60 opere di alcuni degli artisti del settore più noti al mondo fino al 31 marzo.

Lo scopo dell'asta

L'asta benefica nasce dalla collaborazione tra il festival toscano, l'Associazione area performance onlus e Catawiki. Il ricavato raccolto attraverso questa iniziativa verrà utilizzato, in particolare, per potenziare i punti di accesso alle strutture ospedaliere. L'obiettivo è quello di alleggerire il sistema sanitario del costo relativo all'acquisto di mascherine e schermi facciali protettivi per gli operatori in prima linea nella lotta al Coronavirus.

Le opere messe all'asta

Gli organizzatori dell'asta hanno rivelato che tra le opere ci sono veri e propri pezzi da collezione, che sono stati realizzati nel corso dell'ultimo festival di fumetti toscano da grandi artisti internazionali. Dallo Zio Paperone disegnato da Don Rosa, uno dei principali disegnatori di casa Disney, al "Castello delle stelle", acquerello realizzato da Alex Alice, fino alla "LadyBug" beniamina di tutte le bambine, realizzata a Lucca dall'autore Thoma Astruc. O, ancora, il Dylan Dog disegnato da Bruno Brindisi, donato dalla Sergio Bonelli Editore.

L'editoria in campo contro il Coronavirus

Quella di Lucca Comics&Games non è la prima iniziativa del mondo dell'editoria per far fronte all'emergenza Coronavirus e alle sue conseguenze sulla società. Varie case editrici italiane, infatti, già da un po' di tempo, hanno iniziato a rendere disponibili gratuitamente ai lettori fumetti online in formato digitale. Tra le altre iniziative, quella di Hikari Edizioni, che ha deciso di mettere a disposizione degli sconti sulle spedizioni. O, ancora, Edizioni Npe, che ha reso disponibili online due numeri della rivista Scuola di fumetto, che tutti gli appassionati potranno leggere gratuitamente fino al termine dell'emergenza sanitaria