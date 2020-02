“Io sono un essere umano. Io non sono un virus. Liberami dal pregiudizio”. Con questi slogan, scritti su un cartellone, e con occhi bendati e mascherina su naso e bocca, un giovane italo-cinese ha manifestato a Firenze contro gli episodi di sinofobia e razzismo verificatisi con il diffondersi dell’epidemia di coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). Nel video, pubblicato su Facebook il 4 febbraio dall’Associazione Unione Giovani Italo Cinesi, si vede il ragazzo posizionarsi in diversi celebri luoghi del capoluogo fiorentino per sensibilizzare residenti e turisti, mandando infine un messaggio di solidarietà alla popolazione di Wuhan, epicentro dell’epidemia. (I SINTOMI - LE COSE DA SAPERE - LA MAPPA DEL CONTAGIO)

Prima l’indifferenza, poi gli abbracci

Come si legge nella descrizione del filmato, il protagonista dell’iniziativa è Massimiliano, giovane di origini cinesi e cresciuto in Italia. I passanti che lo vedono, in un primo momento reagiscono con indifferenza al suo esperimento. Qualcuno azzarda anche qualche foto con lo smartphone. Poi i primi segni di solidarietà, con diverse persone che si fermano ad abbracciarlo e anche a togliergli la mascherina e la benda dal viso. Il video si conclude con un augurio all’area della Cina maggiormente colpita dal coronavirus: “Forza Wuhan, forza Cina”, si legge in italiano, inglese e cinese.