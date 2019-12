"Sono Nibras, sono una donna, sono musulmana e sono figlia di palestinesi". Al raduno delle sardine a Roma, in piazza San Giovanni (FOTO), è salita sul palco una ragazza con il velo islamico che ha imitato il discorso di Giorgia Meloni - e diventato virale - pronunciato in quella stessa piazza il 19 ottobre, durante la manifestazione del centrodestra (IL REMIX DEL DISCORSO). La giovane ha poi lanciato un messaggio: "Non ci avrete mai".

"A chi vuole riaprire pagine buie della storia dico: 'Non ci avrete mai'"

Premettendo che probabilmente le sue parole non sarebbero state gradite dalla leader di Fratelli d'Italia e da Matteo Salvini, e dopo aver letto alcuni articoli della Costituzione insieme ad altri ragazzi, Nibras ha parlato alle migliaia di persone presenti: "A chi vuole riaprire pagine buie della storia dico: 'Non ci avrete mai, non ve lo permetteremo'".