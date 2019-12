Lega e Forza Italia attaccano Nibras Asfa, la giovane donna musulmana che è salita sul palco in piazza San Giovanni a Roma durante la manifestazione delle Sardine e che ha imitato Giorgia Meloni. Secondo il senatore Lucio Malan (FI) e il deputato Paolo Grimoldi (Lega), il marito della donna sarebbe vicino ad Hamas. Ma a stretto giro è arrivata la replica del diretto interessato che, in un post su Facebook, ha spiegato: "Sono di Hebron, una città che ha visto il peggio dell'occupazione israeliana, io non faccio altro che informazione su quello che vive il mio popolo".

Malan (FI): "Marito di Nibras si dichiara esponente di Hamas"

Malan ha spiegato che la donna è la moglie di Sulaiman Hijazi che "si dichiara, nel suo stesso profilo Facebook, esponente di Hamas, l'organizzazione palestinese considerata terroristica, tra gli altri, da Unione Europea, Stati Uniti, Australia, Giordania, Giappone e Regno Unito, che ha l'obiettivo di distruggere lo Stato d'Israele". L’esponente di FI aggiunge anche che l’uomo "è esponente di rilievo dell'Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese (ABSPP) Onlus, il cui logo è una mappa della Palestina che copre totalmente lo Stato di Israele di cui evidentemente auspica la cancellazione". Malan spiega poi che ABSPP "ha organizzato il Festival della Solidarietà Palestinese a Milano, Brescia e Verona nell'aprile 2017, dove, tra gli altri, è intervenuto Mohammad Moussa Al Sharif, teologo islamico saudita che ha difeso i matrimoni con bambine sotto i 14 anni e accusato cristiani, atei e fornicatori di essere una minaccia ai diritti umani”.

Grimaldi: "Bel soggetto"

Sulla questione è intervenuto anche il leghista Grimoldi, che attacca: "Scopriamo che la signora Nibras che insulta Salvini e quel 35% che le`fa pena´, perché vota Lega, è la consorte di Suleiman Hijazi, un radicalizzato islamico che nei suoi post su Facebook definisce martiri i terroristi palestinesi di Hamas, che solidarizza con chi spara razzi contro Israele e inneggia alla resistenza palestinese. Bel soggetto".

La replica del marito di Nibras

Poco dopo le accuse è arrivata la replica dell'uomo: "Io non faccio altro che informazione su quello che vive il mio popolo e che viene spesso oscurato dai media, e di questo vado orgoglioso e continuerò a farlo senza timore". Secondo Hijazi questo però non significa fare parte di un partito politico né di sostenere Hamas, "perché credo fortemente che chi fa informazione debba essere imparziale e oggettivo". E avverte: "Non permetterò a nessuno di strumentalizzare ciò che faccio per colpire me e la mia famiglia. Siamo orgogliosi di ciò che siamo e andremo avanti contro ogni tipo di ingiustizia e odio".