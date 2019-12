Tajani: "Sento puzza di bruciato"

"In Italia per fortuna vige un sistema democratico e si può manifestare. Io certamente non andrei" in piazza con le sardine "perché sento un po' puzza di bruciato": lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, nella giornata della manifestazione in piazza San Giovanni a Roma del movimento delle sardine.