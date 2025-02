Furti a casa di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, denunciata la colf

La domestica, licenziata, avrebbe approfittato ripetutamente dell'assenza del calciatore della Lazio e di sua moglie "per scattare foto con vestiti firmati e per rubare diversi capi e gioielli di valore, tra cui un anello con un rubino". Indagini in corso

Il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni e sua moglie, l'influencer Chiara Nasti, hanno denunciato la colf, nel frattempo licenziata, per due furti subiti nella loro casa in zona Camilluccia a Roma. Indaga la polizia.

La ricostruzione della polizia

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, la domestica avrebbe approfittato ripetutamente dell'assenza di Mattia Zaccagni e di sua moglie "per scattare foto con vestiti firmati e per rubare diversi capi e gioielli di valore, tra cui un anello con un rubino". La donna, di origini sudamericane, non si limitava a indossare gli abiti: sui social comparivano anche foto dei gioielli della coppia, poi scomparsi. Da qui l'accusa all'ex domestica: "Riteniamo possa essere implicata nel furto di luglio o che ci abbia derubato successivamente", denunciano i due coniugi. Le indagini, coordinate dalla procura di Roma, sono in corso.