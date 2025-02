Meteo, cos'è il vortice polare che sta arrivando in Italia

Di recente il nostro Paese è stato investito da una delle più forti ondate di gelo degli ultimi 20 anni, a causa del cosiddetto "vortice polare". Questa espressione fa riferimento a una vasta area di bassa pressione e aria fredda che circonda i poli terrestri, presente sia al polo Nord che al polo Sud. Questa struttura si sviluppa tra i 12 e i 50 chilometri di altitudine, nella stratosfera terrestre, e raggiunge grande intensità durante i mesi invernali, quando il sole è oscurato. L'Italia ha subito gli effetti di questo fenomeno a causa di un indebolimento e una frammentazione del vortice che, tra la fine di febbraio e la fine di marzo, ha permesso alle correnti fredde artiche di spingersi verso altre latitudini, decisamente più a sud, influenzando il clima europeo e quindi anche il nostro.

Negli Usa attese temperature fino ai 30 gradi sotto zero

Gli effetti del vortice si stanno preparando a scuotere anche il clima in Nord America durante questa settimana, con il rischio di sfiorare i record di freddo registrati in passato. In particolare, alcuni territori negli Stati Uniti potrebbero sperimentare temperature di parecchi gradi sotto lo zero, con picchi fino a -30. Ma l'instabilità del vortice polare può causare ondate di freddo intense anche in regioni solitamente temperate come l'Italia, quindi è fondamentale rimanere aggiornati sulle previsioni meteorologiche e adottare le precauzioni necessarie durante questi eventi estremi.