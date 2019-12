Nell’ambito dell’inchiesta sull'omicidio di Luca Sacchi, si aggrava la posizione di uno degli indagati. Il gip di Roma ha notificato un provvedimento di custodia cautelare in carcere per Armando De Propris, il padre di Marcello, ovvero il giovane di San Basilio che ha dato l'arma a Valerio Del Grosso, autore materiale dello sparo. All’uomo, già in carcere per possesso di droga, i pm contestano la detenzione illegale della pistola calibro 38, mai trovata, utilizzata da Del Grosso. Per il gip "l'ipotesi investigativa è che l'arma fornita da Marcello De Propris a Del Grosso sia stata data al primo dal padre". Omicidio Sacchi, Anastasiya fa ricorso al Tribunale del Riesame