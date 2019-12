Una messa e una serie di dibattiti con studenti e genitori per ricordare, ma anche per riflettere sulla tragedia di Corinaldo, in provincia di Ancona, avvenuta nella notte fra il 7 e l’8 dicembre 2018. Nella discoteca Lanterna azzurra morirono 6 persone, cinque ragazzi e una madre. Erano lì in attesa dell'esibizione del trapper Sfera Ebbasta, si ritrovarono schiacciati dalla calca dopo gli spruzzi di spray urticante tra la folla. Il 6 dicembre 2019, la Procura di Ancona ha chiesto il giudizio immediato per sei giovani, di età compresa tra 19 e 22 anni, ritenuti i responsabili della strage nel locale notturno. Uno speciale sui fatti di Corinaldo andrà in onda oggi 8 dicembre alle 13 su Sky Tg24.

Cosa accadde a Corinaldo

È la sera del 7 dicembre e alla discoteca Lanterna azzurra si balla prima dell'evento clou della serata: un dj set del trapper Sfera Ebbasta. Il locale è pieno di giovanissimi. Alle 00.30 all'improvviso qualcuno spruzza dello spray urticante nell'aria, la folla si riversa fuori da un'uscita di sicurezza su una piccola rampa. Cede la balaustra laterale, decine di persone cadono, c'è chi viene travolto dalla calca. Una fuga che costa la vita a sei persone. Muoiono le 14enni Emma Fabini e Asia Nasoni, i 15enni Benedetta Vitali e Mattia Orlandi, il 16enne Daniele Pongetti e Eleonora Girolimini, 39 anni, venuta ad accompagnare la figlia. I feriti sono quasi 200.

La banda dello spray

Dopo mesi di indagini, ad agosto 2019, i carabinieri di Ancona arrestano sei ragazzi tra i 19 e i 22 anni, tutti residenti nel Modenese, presenti alla discoteca Lanterna Azzurra nella notte della tragedia. Secondo gli inquirenti, i giovani fanno parte di una banda dedita alle rapine in discoteca, con l'utilizzo di spray al peperoncino: il 6 dicembre 2018, la Procura di Ancona chiede nei loro confronti il giudizio immediato. I reati ipotizzati sono omicidio preterintenzionale, associazione per delinquere, lesioni personali e singoli episodi di rapine e furti con strappo.