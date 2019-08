Sono accusati di omicidio preterintenzionale e lesioni per la strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo in cui, tra il 7 e l'8 dicembre scorsi, morirono cinque giovani e una madre 39enne. I carabinieri di Ancona hanno arrestato sette persone. In carcere sei ragazzi tra i 19 e i 22 anni, tutti residenti nel Modenese, che erano alla Lanterna azzurra, dove quella sera doveva esibirsi il trapper Sfera Ebbasta (IL CANTANTE SU INSTAGRAM: NON HO PACE). I giovani farebbero parte di una banda dedita alle rapine in discoteca spruzzando spray al peperoncino. Arrestato anche un ricettatore solo per l'associazione.

La tragedia in discoteca a Corinaldo

Erano le 00.30 dell'8 dicembre, quando nella discoteca Lanterna Azzurra si scatenò il panico per la diffusioone di una sostanza urticante spruzzata all'interno del locale. Decine di ragazzi si accalcarono, tentando di uscire all'esterno, ma la balaustra non resse. Persero la vita 5 minorenni e una madre che aveva accompagnato la figlia al concerto. Da quel giorno sono partite le indagini dei carabinieri sia sulla sicurezza del locale, che è stato posto sotto sequestro, sia per cercare di individuare chi quella sera spruzzò nel locale lo spray urticante.