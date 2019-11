Il Natale è ormai alle porte ed è già tempo di pensare ai regali da mettere sotto l'albero. Il Black Friday e il Cyber Monday, in questo senso, offrono una grande varietà di occasioni: dai regali tecnologici agli oggetti di cosmesi, passando per giocattoli e viaggi. Ecco le migliori offerte per risparmiare sulle spese e non farsi cogliere impreparati a ridosso delle festività.

Regali di Natale: offerte tecnologiche per il Black Friday 2019

Uno dei settori che sarà senza dubbio in cima alle preferenze di acquisto degli utenti è quello tecnologico. Le offerte non sono fisse, possono subire oscillazioni anche nell'arco di pochi minuti, per questo la possibilità di trovare sconti realmente vantaggiosi dipenderà anche dalla prontezza e dalla capacità nel monitorare costantemente i prezzi (evitando però le truffe). Tra gli smartphone il più desiderato dagli utenti - secondo il sito di comparazione prezzi Idealo.it - è l'iPhone 11, ultimo gioiello di casa Apple. Per gli amanti del gigante di Cupertino sono inoltre previste quattro giornate di shopping speciale durante le quali si potranno trovare sconti vantaggiosi sui migliori prodotti della Mela e anche una carta regalo per l'Apple Store. Non mancano sconti e ribassi su diversi modelli Xiaomi e Huawei su Amazon e altre piattaforme. In alternativa si può sempre pensare agli Smart Speakers, con l'Echo Show 5, ribassato e acquistabile a prezzi molto popolari sulla piattaforma di Jeff Bezos.

Le offerte nel settore moda e beauty

Anche il settore moda e cosmesi propone numerose offerte vantaggiose, che faranno contente amiche, fidanzate e mogli nella notte di Natale. Il colosso francese del beauty Sephora, ad esempio, offre uno sconto del 25% su tanti articoli del catalogo, dai profumi al makeup. Non sono da meno i prodotti di Pupa, che promettono ribassi sino al 40%, e quelli Max Factor, 30% di sconto su gran parte della collezione make up, compresa l'ultima linea Xmas 2019. Anche il marchio & Other Stories, lanciato nel 2013 dal gruppo di abbigliamento svedese H&M, propone offerte speciali con una campagna ad hoc pensata per il Black Friday ed anche sconti sul sito: 20% su referenze beauty, ready-to-wear e accessori.

Voli e alloggi per viaggiare

Gli sconti del Black Friday possono essere anche un'occasione per iniziare a pianificare un viaggio. La maggior parte delle principali piattaforme di travelling hanno infatti annunciato offerte per le vacanze. Su Booking.com sono iniziati mercoledì 27 novembre i sei giorni di sconti previsti per affittare appartamenti in giro per il mondo. Con qualche giorno d'anticipo, il 25 novembre, anche Volagratis ha comunicato i suoi ribassi che resteranno validi fino al Cyber Monday. Vacanze, voli e pacchetti completi sono già disponibili per tutti gli utenti. Con una precisazione: le offerte sono limitate, quindi anche in questo caso saranno velocità e tempismo a fare la differenza.

Gli sconti sui giocattoli

Il Natale però è soprattutto il momento migliore per coccolare i più piccoli. I giocattoli restano tra i regali più graditi, non a caso sono tra i prodotti su cui si trovano le migliori occasioni. Il sito di IBS propone sconti che vanno dal 15% sui giochi educativi Carotina al 40% dei giochi d'imitazione, ma le offerte raggiungono anche il 50% del prezzo di listino di alcuni prodotti. La catena Toys Center, invece, offre diversi ribassi nei suoi numerosi punti vendita.

Le previsioni di spesa

Secondo l'Osservatorio Findomestic, tre italiani su quattro hanno intenzione di fare acquisti durante il Black Friday 2019. Circa il 39% in più rispetto allo scorso anno. Nello studio, realizzato con la collaborazione di Doxa, oltre la metà degli intervistati ha previsto un budget di 300 euro da dedicare ai regali, nel periodo che va dal venerdì nero al Cyber Monday. L'avvicinarsi del Natale è uno dei motivi per cui almeno 1/4 degli italiani prevede una spesa tra 300 e i 500 euro mentre il 13% ha stimato un budget compreso tra i 500 e 1000 euro.