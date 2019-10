La Liguria è in allerta rossa per il maltempo, nella zona centrale della regione, dalle 20 di domenica sera fino alle ore 15 di oggi, lunedì 21 ottobre. Poco prima dell’alba, forti temporali si sono abbattuti sulla Liguria centrale: è la “coda” della forte perturbazione che staziona sull'Europa centrale. Il peggioramento delle condizioni meteo è arrivato intorno alle quattro del mattino, con un temporale intenso che ha colpito il Ponente e che poi ha toccato tutta la costa con pioggia torrenziale e vento forte. A Genova e Savona, dove è in vigore l'allerta rossa, una tempesta di fulmini e acqua è iniziata quasi in contemporanea, poco prima delle 5.

I danni della pioggia in Liguria

Il sito de Il Secolo XIX segnala che nel corso della notte si sono verificati in diverse zone frane e smottamenti. Esondati due rii nel savonese, poi rientrati negli argini. Vento forte con raffiche fino a 118 km all'ora. La Protezione civile segnala allagamenti nella zona dell'aeroporto di Genova. Il fronte della perturbazione si è poi spostato nel Tigullio. L’allerta rossa nel centro Liguria, diventerà poi arancione fino alle 24 di oggi. Nel Ponente e nel Levante l'allerta è arancione fino al pomeriggio e poi diventerà gialla. (IL SIGNIFICATO DEI COLORI NELLE ALLERTE)

Scuole chiuse quasi ovunque

Le scuole nella giornata di lunedì restano chiuse quasi ovunque in Liguria, non solo nella provincia di Savona e nel Genovese. In provincia di La Spezia, nonostante l'allerta sia arancione, le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse quasi ovunque. Nel comune di La Spezia le lezioni si tengono in asili, elementari e medie, mentre resteranno chiusi gli istituti superiori. Scuole regolari a Santo Stefano Magra e Porto Venere con eccezione nella frazione Le Grazie. In provincia di Genova chiuse scuole, parchi e cimiteri a Santa Margherita Ligure, Rapallo, Sestri Levante, Lavagna per citare i comuni più importanti, tutti in allerta arancione. Va contro corrente il sindaco di Imperia Claudio Scajola: qui, con allerta arancione, scuole aperte rispetto alle chiusure di quasi tutti gli altri comuni imperiesi. Ma l'istituto Ruffini di Imperia ha deciso di rimanere chiuso ugualmente.