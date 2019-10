Maltempo al Nord: allagamenti a Milano, allerta a Genova. DIRETTA

Allagamenti a Milano, traffico in tilt

Forti temporali a Milano nella notte e in mattinata stanno creando disagi nel traffico e allagamenti nella zona nord est della citta'. Il fiume Seveso, sempre a rischio in caso di pioggia, e' vicino all'esondazione. Tra le zone a rischio quella intorno a viale Zara e il quartiere

Isola. Traffico a rilento pressoche' ovunque per gli allagamenti, problemi anche per la linea 2 della metropolitana per un treno guasto. La circolazione e' stata sospesa tra le stazioni di Cadorna e Caiazzo ma la circolazione e' tornata alla normalita' intorno alle 8.