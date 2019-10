Il nubifragio che si sta abbattendo, da questa notte, sta provocando grossi disagi a Milano, con gran parte della città allagata. Il fiume Seveso è vicino all'esondazione: è alla cosiddetta soglia di attesa 2 con diverse zone a rischio. In particolare, si tratta della 2 e della 9: i quartieri Isola, viale Zara e piazzale Istria. Moltissimi gli interventi dei vigili del fuoco e della polizia locale per sottopassi e scantinati allagati, mentre in tante strade e piazze si sono accumulati diversi centimetri di acqua.

Sotto osservazione il Lambro

Inoltre, è sotto osservazione anche il fiume Lambro, nella zona nord-est della città, che però al momento non sembra destare preoccupazione. Tra i disagi per i passeggeri e gli studenti anche la temporanea interruzione di una tratto della seconda linea metropolitana, la Verde, ma non per la pioggia. Un treno ha avuto problemi alla stazione Gioia e, dalle 7:20 alle 7:55, la circolazione è stata bloccata fra le stazioni di Caiazzo e Cadorna. Tutto però è poi tornato alla normalità.

