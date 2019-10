Domenica di allerta meteo arancione nelle zone centrali della Liguria, dove già da diverse ore imperversa il maltempo. Nella giornata di sabato quindici persone sono state allontanate dalle loro abitazioni a causa dell’esondazione di un ruscello nell'entroterra Imperiese. Confermata al momento, secondo quanto riporta Il Secolo XIX, la partita Sampdoria-Roma, prevista alle ore 15 a Genova. La gara era stata a rischio nei giorni scorsi.

L'allerta della Protezione civile

L'allerta arancione scattata a mezzanotte e valida per tutta la giornata di oggi riguarda l’area della Liguria, che comprende gran parte delle province di Savona e Genova. Sono previsti temporali e piogge persistenti. La situazione più delicata è quella della parte centrale del territorio regionale, completamente satura e sottoposta a pesante stress idrogeologico: da martedì scorso la stazione di Mele ha cumulato oltre 700 millimetri di pioggia, mentre nei primi nove mesi dell'anno erano stati 851.4 millimetri.

Quindici sfollati nell’Imperiese

L'allerta è gialla nell'Imperiese e nello Spezzino. Proprio in provincia di Imperia, ieri 15 persone hanno dovuto lasciare le loro case a causa del maltempo nel comune di Pigna, in val Nervia. La protezione civile e il sindaco hanno deciso di allontanare da casa le persone che hanno trovato ospitalità in parte da familiari e conoscenti e in parte in un agriturismo. Il ruscello che passa accanto all'abitato, ingrossato per le piogge intense, sta trascinando massi di grandi dimensioni che minacciano l'integrità delle case. Il provvedimento è stato preso in via precauzionale. La situazione è in continua evoluzione e monitorata dalla Protezione Civile.