Maltempo, Sampdoria-Roma domenica a rischio

Il "clasico" Barcellona-Real Madrid è stata rinviata per le tensioni legate alle rivendicazioni indipendentiste catalane. Ma anche Sampdoria-Roma, più modestamente, è a rischio rinvio per il maltempo che si sta per abbattere su nostro Paese.

Si decide domani

Le condizioni meteo negative che stanno già colpendo la Liguria, infatti, potrebbero peggiorare al punto da mettere in dubbio la partita dell'ottava giornata in programma domenica alle 15 allo stadio Ferraris di Genova. La decisione verrà presa domani, sabato 19 ottobre: "Sspettiamo il bollettino dell'Arpal - fa sapere Sergio Gambino, consigliere comunale a Genova con delega alla Protezione Civile -, così ci saranno ulteriori elementi in più per decidere e avere un quadro completo sull'allerta e a quel punto si deciderà anche sul match del Ferraris". Sulla Liguria sono attese forti piogge da questa sera (LE PREVISIONI), piogge che dovrebbero intensificarsi proprio tra sabato e domenica.