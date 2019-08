È arrivata al diciassettesimo giorno l’odissea dei 107 migranti che ancora si trovano a bordo della Open Arms, la nave della Ong spagnola ferma al largo di Lampedusa. E la Ong su Twitter attacca: "Miserabile è chi utilizza 107 esseri umani 'senza nome' e dei volontari come ostaggi per fare propaganda xenofoba e razzista. Complici, tutti quelli che lo permettono e si prendono gioco del loro dolore". Immediata la risposta del ministro dell’Interno Matteo Salvini: "Da 17 giorni, invece di andare in un porto spagnolo, questi 'signori' tengono in ostaggio gli immigrati a bordo (fra cui finti malati e finti minorenni) solo per attaccare e provocare me e l'Italia. Non mi fate paura, mi fate pena. Io non mollo". (GLI AGGIORNAMENTI SULLA CRISI DI GOVERNO)

Madrid: su Open Arms posizione Italia incomprensibile

E sulla vicenda interviene anche la Spagna, Paese della Ong, definendo “incomprensibile” la posizione dell’Italia. "Stiamo vedendo cosa fanno la destra e l'estrema destra in Europa e le prospettive sono sempre più preoccupanti”, ha detto la vicepremier del governo ad interim di Madrid, Carmen Calvo, invitando tutti i Paesi e le istituzioni europee ad "adempiere ai propri obblighi". La vicepremier, riporta El Pais, ha poi sottolineato che "quelli spagnoli sono porti aperti", ricordando che Salvamento Maritimo (l'organizzazione di soccorso e sicurezza marittima spagnola) "salva vite ogni giorno" nello Stretto di Gibilterra. "La Spagna adempie ai suoi obblighi, ai sensi delle leggi internazionali, dei regolamenti comunitari e della legislazione spagnola in materia di aiuti umanitari e sicurezza delle frontiere", ha ribadito Calvo.

Al vaglio i risultati dell’ispezione igienico-sanitaria

Intanto la Procura di Agrigento sta valutando quanto emerso dall'ispezione effettuata ieri sulla Open Arms per verificare le condizioni igienico-sanitarie nella nave. I migranti sono ammassati sul ponte dell'imbarcazione, dormono per terra senza alcun materassino, si coprono con lenzuoli e tovaglie, e secondo la Ong sono psicologicamente stremati. Secondo la relazione dei medici del Cismo ci sarebbero casi di scabbia, ma non ci sono al momento conferme istituzionali al riguardo.

Ieri lo sbarco dei minori

Sabato la situazione si è parzialmente sbloccata, con Salvini che ha autorizzato lo sbarco dei minori non accompagnati su richiesta del premier Giuseppe Conte, pur sottolineando il suo disaccordo. (IL VIDEO DELLO SBARCO) Nel pomeriggio 27 persone sono state quindi trasbordate su due motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza di Lampedusa, portate a terra e trasferite all’hotspot dell’isola. Otto di loro però, ha fatto sapere il Viminale, si sono poi dichiarate maggiorenni.