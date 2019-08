Crisi di governo, M5S e Lega mai così lontani. DIRETTA

Brunetta a La Stampa: crisi è un gesto da masochisti irresponsabili

Aprire una crisi "al buio, per giunta nel mese di agosto, mentre l'economia e' in recessione, rischiando uno spread alle stelle e le banche in profondo rosso, e' stato un gesto da masochisti irresponsabili". Lo dice Renato Brunetta in un'intervista a La Stampa. Per il deputato e responsabile economico di Forza Italia, "se lo sbocco fosse davvero quello di nuove elezioni, l'Italia correrebbe dei pericoli gravissimi" perché "abbiamo già abbiamo sopportato 14 mesi di governo giallo-verde che ci hanno messo in ginocchio sotto ogni punto di vista. Siamo diventati più poveri economicamente, più fragili socialmente, più soli nel contesto internazionale".