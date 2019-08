Sedicesima notte a bordo della nave Open Arms per 134 migranti. E la vicenda dell'imbarcazione della Ong spagnola da più di due settimane bloccata a poche centinaia di metri dall'isola di Lampedusa, non ha ancora trovato una soluzione. Per la Guardia Costiera "non vi sono impedimenti di sorta" allo sbarco delle persone a bordo e la Procura di Agrigento sta ora valutando i documenti forniti dalla Guardia Costiera tra i quali c'è anche la comunicazione con cui il Centro di ricerca e soccorso di Roma ha scritto, chiedendo una risposta urgente, al ministero dell'Interno, indicando che è tutto predisposto per portare le persone a terra. L'Ong catalana attacca: incubo causato da mancanza di volontà politica. Ma Matteo Salvini resta fermo sui suoi passi e su Twitter ha commentato: "Vergogna, giocate una battaglia politica sulla pelle degli immigrati. Io non mollo". Ieri, intanto, è stata aperta un'inchiesta per sequestro di persona e abuso d'ufficio sulla vicenda e oggi i pm stanno valutando di effettuare nuovi controlli medici sui migranti a bordo dell'imbarcazione. Come era successo anche per le vicende Diciotti e Gregoretti, Legambiente Sicilia ha presentato una denuncia contro il vicepremier leghista (APPELLO DI RICHARD GERE).

Si valuta un'ispezione a bordo

Sono diversi i fronti su cui sta lavorando la Procura di Agrigento: al momento si stanno valutando i documenti ricevuti, ma non è escluso che nelle prossime ore si possa procedere a una ispezione sulla Open Arms. Oltre al fascicolo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ieri è stata aperta, dopo la denuncia dei legali della Ong spagnola, anche un'inchiesta, a carico di ignoti, per sequestro di persona. I nuovi controlli medici che potrebbero essere effettuati sui migranti sono invece diretti a far chiarezza sulle condizioni mediche delle persone a bordo della nave dopo le valutazioni discordanti dei medici che li hanno visitati finora. I pm hanno anche dato la delega di indagine alla Guardia Costiera sul fascicolo aperto per sequestro di persona e hanno acquisto tutti i referti medici.

La polizia sentirà il medico di Lampedusa

Ieri, intanto, la polizia è stata nel poliambulatorio di Lampedusa per sentire il responsabile Francesco Cascio. Il medico, che attualmente non si trova nell'isola, sarà ascoltato probabilmente a breve o al suo rientro, la prossima settimana. Cascio ha sostenuto che i tredici migranti fatti sbarcare per motivi di salute dalla Open Arms erano in buone condizioni, come refertato dal suo staff medico, salvo uno di loro che presentava una otite. "Mi fido dei miei medici, i referti sono chiari - ha detto Cascio all'Ansa - Non so cosa sia successo: se a bordo di Open Arms ci sono naufraghi con le patologie descritte nella relazione dal Cisom che non sono gli stessi che sono stati fatti sbarcare, perché le loro condizioni erano buone, tranne un caso di otite facilmente curabile".

Salvini: "È una battaglia politica"

Il ministro dell'interno Matteo Salvini, su Twitter, è intervenuto sulla vicenda allegando un post con cui Open Arms stigmatizza il fatto che, dopo 16 giorni, non è stata ancora trovata una soluzione. "In 16 giorni sareste già tranquillamente arrivati a casa vostra in Spagna - ha scritto il leader della Lega - Quella delle ONG è una battaglia politica, non certo umanitaria, giocata sulla pelle degli immigrati. Vergogna. Io non mollo".

Legambiente Sicilia: "Il comportamento del Ministro è indegno"

È stata Legambiente Sicilia a presentare un esposto alla Procura di Agrigento contro il ministro Matteo Salvini "per sequestro di persona e abuso d'ufficio". Il presidente regionale dell'associazione ambientalista, Gianfranco Zanna, ha definito il comportamento del vicepremier leghista "vergognoso e indegno, di cui deve rispondere". "Non può e non deve passare - ha aggiunto - l'idea che ci sia un uomo sopra la legge, in grado di calpestare impunemente il sacrosanto rispetto della dignità degli essere umani". Secondo Zanna la decisione del leader della Lega sulla vicenda di Open Arms "è oggi più grave alla luce del provvedimento giudiziario del Tar del Lazio che ha sospeso il divieto di sbarco e della dissociazione dei ministri Tenta e Toninelli, nonché della presa di posizione del primo ministro Conte, che fanno emergere la totale e unica responsabilità dell'onorevole Salvini, che sta solo facendo propaganda sulla pelle di 134 poveri cristi".

Data ultima modifica 17 agosto 2019 ore 10:49