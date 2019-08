Open Arms, sbarcate altre quattro persone per cure mediche

Altre quattro persone sono state fatte sbarcare a Lampedusa dalla Open Arms per ragioni mediche, dopo i nove migranti evacuati il 15 agosto sempre per motivi di salute. La notizia è stata data su Twitter dalla stessa ong spagnola. Si tratta di tre persone e di un accompagnatore fatti scendere a terra "per complicazioni mediche che richiedono cure specializzate". "Tutte le persone a bordo devono essere fatte sbarcare urgentemente. L'umanità lo impone", ha ribadito Open Arms, la cui nave si trova in mare da 15 giorni e non ha ancora avuto il via libera all'attracco. (I DATI DEL VIMINALE - APPELLO JAVIER BARDEM - RICHARD GERE SULLA OPEN ARMS).

Trasferiti alll'hotspot di contrada Imbriacola

Delle nove persone fatte scendere dalla nave il 15 agosto, cinque avevano bisogno di assistenza per problemi psicologici e quattro per motivi familiari. I migranti sono stati trasferiti dal poliambulatorio di Lampedusa all'hotspot di contrada Imbriacola.