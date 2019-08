Ferragosto 2019, cosa fare nelle principali città italiane

Ferragosto in città può essere un'esperienza molto bella da vivere, se si sa cosa fare. Tanti i musei aperti, ma anche numerosi appuntamenti con cinema e musica: ecco gli eventi da non perdere il 15 agosto nelle principali metropoli italiane.

Ferragosto 2019 a Milano

Ferragosto è il momento ideale per visitare le mostre dei musei che rimarranno aperti a Milano. Fra questi ci sono Palazzo Reale (con le sue esposizioni di pittori preraffaelliti, Nanda Vigo, Guido Pajetta e Ugo Nespolo), il Padiglione d'Arte Contemporanea (PAC) con la mostra "O Amor Se Faz Revolucionário", le Gallerie d'Italia, il Mudec, la Triennale, il Museo del 900 e la Pinacoteca di Brera. In quest'ultima location, alle 22.30 del 15 agosto, si terrà un concerto degli allievi della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado. Sarà possibile rinfrescarsi in piscina nei centri Arcelati, Lido e Romano, Saini, ma anche nelle vasche scoperte di Cardellino e S. Abbondio. In occasione di Ferragosto i Bagni Misteriosi saranno aperti anche di notte, con dj set e aperitivo serale. Alla Basilica di Santa Maria della Passione ci sarà il Grande concerto di Ferragosto, tenuto quest'anno dall'Orchestra Theresia. Al Mare Culturale Urbano si può trascorrere l'intera giornata. Si inizia con la tradizionale grigliata sul Lungomare di Milano. Alle 21.45 c'è poi la proiezione di "Juliet Naked" presso il cinema all'aperto. Il Milano Latin Festival darà uno schiuma party. Al Base ci sarà una festa in una balera 2.0. Al Castello Sforzesco si terrà un concerto dell'Orchestra Giuseppe Verdi. A coronamento della giornata, si potranno ammirare anche i fuochi d'artificio.

Ferragosto 2019 a Firenze

Per chi ama trascorrere il Ferragosto nei musei, quelli civici di Firenze saranno aperti per tutta la giornata del 15 agosto. Sarà possibile salire sulla Torre di Arnolfo, visitare il complesso di Santa Maria Novella e, rimanendo nella piazza, accedere anche al Museo Novecento. Aperto anche il Forte Belvedere. Sulle rive del lago di Bilancino sarà possibile ammirare uno spettacolo pirotecnico.

Ferragosto 2019 a Torino

Per chi è rimasto a Torino il 15 agosto, molti musei hanno messo in programma aperture straordinarie con biglietti a solo un euro. Tra questi ci sono il Museo del Risorgimento, Palazzo Madama, dove si può visitare l'innovativa esposizione "Notre-Dame de Paris", e il Castello della Mandria, dove si terrà la visita guidata serale dal titolo "Viaggio tra le passioni del Re". A Ferragosto si potranno ammirare al Mao i paraventi giapponesi, mentre al Gam saranno in esposizione sia le opere di Nella Marchesini sia quelle di Giorgio De Chirico. Al Circolo del Design si potrà ammirare l'installazione "Umanità aumentata" e al Museo Egizio, oltre alle collezioni permanenti, ci sarà la mostra "Archeologia invisibile". Uscendo dal centro città, a Sauze d'Oulx, ci sarà lo Street Food di Ferragosto, mentre a Rocca Canavese c'è la Sagra dello gnocco. In Val di Susa, fino al 17 agosto, prosegue il Festival del Teatro e della Letteratura.

Ferragosto 2019 a Roma

Tanti eventi da non perdere anche per chi rimarrà a Roma il 15 agosto. Si inizia con i giochi acquatici a Cinecittà World, che per la giornata rimarrà aperto. Per gli amanti dell'arte, sarà possibile visitare la Galleria di Arte Moderna e Contemporanea che per la giornata di Ferragosto offrirà l'ingresso gratuito. Saranno aperte anche le Terme di Caracalla, a cui si potrà accedere con ingresso gratuito. All'interno del programma dell'Arena di Villa Lazzaroni, il 15 agosto sarà trasmesso il film "Non ci resta che il crimine" di Massimiliano Bruno. Nell'oasi di Macchiagrande di Fregene si può vivere l'esperienza "Dinosauri in Carne e Ossa": la mostra resterà aperta anche a Ferragosto.

Ferragosto 2019 a Napoli

Torna il "Full Moon Kayak". Il 14, 15 e 16 agosto si potrà ammirare il Golfo di Napoli illuminato dalla luna piena, meteo permettendo. L'evento è organizzato dall'associazione Kayak Napoli, che guiderà gli esploratori alla scoperta della costa di Posillipo, del Borgo di Marechiaro, della riserva della Gaiola e della Baia dei Trentaremi. Tutto a bordo di un kayak. Nella giornata del 15 agosto sarà possibile visitare gratuitamente gli Scavi di Ercolano, il Padiglione della Barca e la mostra SplendiOri.

Ferragosto 2019 a Bari

Nell'ambito della Festa del Mare (realizzata dal Comune di Bari con il sostegno di Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese e Pugliapromozione), dal 3 al 31 agosto il Teatro Margherita di Bari dal 3 al 31 agosto ospita la mostra “ON BOARD” con gli artisti Federico Winer, Noelle Mason, Dario Agrimi e Jasmine Pignatelli e la direzione artistica di PhEST. Daria Agrimi sarà anche a Conversano, con la mostra personale “Mozzafiato” presso la Galleria Cattedrale. Anche questa esposizione sarà visitabile a Ferragosto. Ad Alberobello sarà possibile ammirare ancora lo spettacolo "Summer Lights", un'installazione che illumina i trulli della zona Monti, il Trullo Sovrano e il Belvedere.

Ferragosto 2019 a Palermo

Il 15 agosto a Palermo prima di tutto è il momento del bagno di mezzanotte. Il rito verrà celebrato in molti lidi della città, tra cui anche al Ferragosto Sea Club, nella Cala Rossa, con buon cibo e musica.