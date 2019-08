Chi ha in programma di passare l’estate in città può scegliere tra 4 eventi per festeggiare il ferragosto. Si comincia con il concerto organizzato dal Comune di Milano al Castello sforzesco, parte del programma “Estate sforzesca”. La serata prevede l’esecuzione di un concerto da parte dell’Orchestra sinfonica di Milano Giuseppe Verdi accompagnato da video proiezioni realizzate in tempo reale dallo Studio Antimateria. L’evento, descritto come “un concerto pirotecnico”, è a ingresso gratuito.

Presso la basilica di Santa Maria della Passione, vicino al Conservatorio, si esibiranno invece i musicisti under 30 che compongono l’orchestra Theresia, diretta da Claudio Astronio. In programma musiche di Kraus e Haydn. L’evento è organizzato da Milano Arte Musica 2019.

Gli altri eventi

Ingresso gratuito invece alla Pinacoteca di Brera per ferragosto, in occasione del suo 210° compleanno. La galleria sarà visitabile dalle 8.30 fino alle 22.15, con l'ultimo ingresso previsto per le 21.40. Infine, dj set a ingresso gratuito alla festa di ferragosto organizzata da Base, in zona Tortona. Dalle 22 alle 4 la struttura, spiegano gli organizzatori, si trasformerà in una moderna balera per accogliere e coinvolgere tutti coloro che sono rimasti in città.