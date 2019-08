Ferragosto 2019, gli eventi: cosa fare in Puglia

La Puglia si prepara a celebrare il Ferragosto 2019 con sagre appartenenti alla tradizione locale, festival e dj set. Gli appuntamenti, da Bari a Lecce, passando per gli altri luoghi della regione sono molteplici e non resta che l'imbarazzo della scelta. Ecco allora tutti gli eventi in programma per il 15 agosto.

Gli eventi a Bari

Dal 3 al 31 agosto, il Teatro Margherita di Bari ospita la mostra "ON BOARD" con gli artisti Federico Winer, Noelle Mason, Dario Agrimi e Jasmine Pignatelli e la direzione artistica di PhEST. Dario Agrimi sarà anche a Conversano, con la mostra personale "Mozzafiato" presso la Galleria Cattedrale. Anche questa esposizione sarà visitabile a Ferragosto. Ad Alberobello sarà possibile ammirare ancora lo spettacolo "Summer Lights", un'installazione che illumina i trulli della zona Monti, il Trullo Sovrano e il Belvedere. In occasione del 15 agosto, a partire dalle 19, a Bari approderà anche Achille Lauro per l'Animenote Rapfest al Foro Boario di Noci.

Il programma di Brindisi e Taranto

Il 15 agosto nella cornice della Valle d'Itria a Ostuni in provincia di Brindisi ci sarà la cover band salentina dei "TheCommercialisti". Sempre a Ostuni, in occasione di Ferragosto, andrà in scena la Festa della Luna piena, con grigliate, danze e jam session musicali. Dal 14 al 17 agosto, poi, appuntamento con la "Cisternino street art", nell'omonimo comune brindisino, con tutto il meglio che può offrire l'arte di strada. A Mesagne, infine, c'è in programma la IX edizione del Boccale d'oro dal 15 al 17 agosto: tre serate di balli caraibici, pizzica, danza moderna e musica live. Artisti di strada saranno protagonisti anche a Taranto: improvvisazioni, danze e poesia animeranno "La'nchianata di Torricella", nell'ambito del Popularia Festival 2019.



Gli eventi a Lecce e Trani

Al Parco della Musica, dello Sport e della Cultura di San Donato di Lecce, dal 15 al 17 agosto, è in programma il "Fish and Gin Festival", con la partecipazione, tra gli altri, dei Sud Sound System e degli Apres La Classe, gruppo musicale alternativo italiano. Nell'ambito del "Tito Schipa Music Festival", il 15 agosto sempre a Lecce, nel Fossato del Castello Volante di Corigliano d’Otranto, appuntamento con "Il cinema di Ennio Morricone". Dal 13 al 15 agosto, poi, Otranto offre il meglio dei prodotti enogastronomici e non solo tipici della Puglia in occasione dell'evento "Sentieri del Gusto". In occasione dei festeggiamenti di San Rocco, è in programma la "Notte delle ronde" a Torrepaduli, frazione di Ruffano in provincia di Lecce. In occasione del Ferragosto 2019, sarà molto attiva anche Trani, che ospiterà il Festival della Birra e il Festival dell'Arte Pirotecnica, con giochi di luce e colori che illumineranno il cielo della città.