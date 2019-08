Nella Capitale non mancano gli eventi per trascorrere il ferragosto in città. A partire dagli appuntamenti culturali, con un’apertura straordinaria a ingresso gratuito alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea e una visita guidata alle Terme di Caracalla. Per chi preferisce il relax, Sport City Roma in via Alvaro del Portillo organizza un’intera giornata di festeggiamenti tra barbecue e musica, cocomerata e aperitivo a bordo piscina. Infine un grande concerto al jazz club Village Celimontana: Max Ionata & Dado Moroni si esibiscono sulle note di Duke Ellington e Stevie Wonder.