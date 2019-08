Sabato 3 agosto sarà una giornata con tempo stabile su quasi tutta la Penisola, anche se qualche nuvola resterà in Emilia Romagna, nelle regioni centrali adriatiche e nel Nord della Puglia. Alcune gocce di pioggia potrebbero cadere lungo le coste delle Marche e dell'Abruzzo. Le temperature resteranno nella norma in attesa di una fiammata di caldo africano al Sud, con temperature fino a 40°C su Calabria, Sicilia e Sardegna e l'arrivo di una perturbazione atlantica al centro Nord con il rischio di temporali anche di forte intensità.

Le previsioni al Nord

Nel Settentrione prevarrà il bel tempo, salvo qualche foschia al mattino in pianura e isolati rovesci sui monti del Triveneto. L'asticella del termometro sarà in lieve aumento con massime tra i 27°C e i 32°C. A Milano bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. Stessa situazione climatica anche a Torino. In entrambe le città si registreranno fino a 31°C.

Le previsioni al Centro

Soleggiato nel Centro Italia, a eccezione di qualche pioggia al mattino sulla costa adriatica e isolati temporali sull'Appennino. Le massime scenderanno leggermente e si fermeranno tra i 27°C e i 32°C. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi a Roma, dove sarà prevista l'allerta per afa. Splenderà il sole anche a Firenze.

Le previsioni al Sud

Qualche goccia di pioggia potrebbe interessare in mattinata il Molise e nel pomeriggio l'Appennino, ma nelle regioni del Sud prevarrà principalmente il sole. Anche qui scenderanno le massime che oscilleranno tra i 27°C e i 32°C, salvo in Sicilia dove si sfioreranno i 40°C con punte fino ai 38/39°C. Alte temperature si registreranno anche in Sardegna, dove nella giornata del 2 agosto è stata diramata un'allerta meteo arancione per il caldo e il rischio incendi in gran parte dell'isola. Cielo sereno e assenza di venti a Napoli dove si registreranno fino a 30°C, allerta meteo per afa a Palermo.