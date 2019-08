Ancora incendi in Sardegna. Un vasto rogo, la sera di giovedì 1 agosto, è divampato a Solanas, nel Sud della regione, lungo la strada litoranea che da Cagliari conduce a Villasimius. A causa delle fiamme, che hanno danneggiato alcune abitazioni, sono state evacuate, in via precauzionale, diverse case. Non si sono registrati feriti, ma l'allerta resta alta con codice arancione per le alte temperature su gran parte dell'isola durante tutta la giornata di oggi, 2 agosto.

Il rogo in un canneto

L'incendio, l'ultimo di una serie che nell'ultimo periodo ha colpito la regione, si è sviluppato in località Santa Barbara e ha interessato un canneto in un canalone, non troppo distante dal centro abitato. Sul posto sono subito arrivate due squadre dei vigili del fuoco con autopompe e mezzi fuoristrada e gli interventi sono stati supportati anche da alcuni volontari e dalla polizia locale. La situazione è poi tornata sotto controllo.

L'allerta meteo in Sardegna

Per la giornata di venerdì 2 agosto la protezione Civile ha diffuso un bollettino di previsione di pericolo incendio che prevede codice arancione in tutte la parte Est e nelle zone centrali della Sardegna e allerta gialla nelle restanti aree a Ovest. Codice rosso al Nord nella provincia di Olbia.