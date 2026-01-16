Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, sopralluogo in ditta marito

Della donna non si hanno notizie dall’8 gennaio. Il marito, Claudio Carlomagno, è indagato per omicidio: ieri i carabinieri hanno effettuato nuovi sopralluoghi nell’azienda dell’uomo e nella villetta dove la coppia viveva. La testimonianza di un collega dell’uomo: “L’ho visto in ditta, stava lavando il cassone del camion con il tubo dell’acqua”
Non si fermano le ricerche di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa dall'8 gennaio ad Anguillara Sabazia, vicino Roma. Per trovare tracce della donna, i carabinieri con l’aiuto di una motovedetta e del nucleo subacquei hanno avviato un'attività di ispezione dei fondali del lago Bracciano, nei pressi del molo di Anguillara. Ieri inoltre i carabinieri hanno effettuato un nuovo sopralluogo nell’azienda del marito, attualmente indagato per omicidio, e nella villetta della coppia che è stata messa sotto sequestro nei giorni scorsi. Analizzato anche il tachigrafo dei camion della ditta di Claudio Carlomagno, lo strumento che registra automaticamente tempi di guida, riposo, velocità e distanza percorsa.
La testimonianza
Agli elementi delle indagini si aggiunge anche la testimonianza di un collega del marito. "L’ho visto venerdì intorno alle 14.15, stava al deposito dove ha il rimessaggio dei mezzi edili, stava lavando il cassone del camion con il tubo dell’acqua. Il cassone era vuoto, era alzato, lo stava solo lavando. Si pulisce dai detriti, di solito quando cambi il materiale. L’ho visto che stava lavando il camion e mi ha salutato", ha raccontato l’uomo a Dentro la notizia. "Claudio non mi aveva detto che si stava separando da Federica, ma voci di paese… è un paese piccolo e ho sentito che si stava separando da Federica. Non li ho mai visti litigare in pubblico - ha aggiunto il collega - Erano persone solari, lei sempre sorridente. Spero vivamente che lei torni, che sia solo un allontanamento di qualche giorno, lo spero tanto. Mi dispiacerebbe se fosse successo qualcosa".
