Donna scomparsa ad Anguillara, il marito indagato per omicidio

È scomparsa nel nulla da cinque giorni, nessun contatto neanche con il suo bimbo di 10 anni. Di Federica Torzullo, mamma 41enne, si sono perse le tracce la sera dell'8 gennaio quando è stata vista per l'ultima volta ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Un allontanamento che fa temere il peggio e per cui il marito è ora indagato per omicidio. I carabinieri, coordinati dalla procura di Civitavecchia, sono al lavoro per ritrovarla e fare piena luce su quello che le potrebbe essere accaduto. La villetta in cui la famiglia abitava è stata posta sotto sequestro, come anche il cellulare e l'auto del marito, figlio di una assessora comunale e titolare dell'azienda di famiglia che opera nel settore del movimento terra, lavori edili e scavi. Verranno effettuati accertamenti tecnici per ricostruire tutti gli spostamenti effettuati dall'uomo che nel suo racconto sarebbe caduto in alcune contraddizioni.

Le ultime immagini riprese da una telecamera

Sotto la lente degli inquirenti l'abitazione della famiglia, dove sono tornati i carabinieri, con gli esperti della sezione rilievi del Nucleo investigativo di Ostia, alla ricerca di tracce di Federica. Una telecamera l'avrebbe, infatti, inquadrata entrare in casa l'8 gennaio, ma non uscire. Per questo motivo, si stanno acquisendo registrazioni dei circuiti di videosorveglianza ad ampio raggio che verranno analizzate. L'attenzione investigativa si sta concentrando, inoltre, su un impianto che si occupa di trattamento e recupero dei rifiuti inerti. La struttura, che si trova nella zona di Spanora ad Anguillara, era frequentata dal marito della 41emme per questioni di lavoro. L'uomo è stato formalmente indagato per omicidio, ma si sta cercando in tutte le direzioni senza escludere alcuna pista. Gli investigatori stanno poi ascoltando in queste ore familiari, amici, colleghi e vicini della coppia per poter ricostruire la situazione e stabilire se ci fossero delle tensioni. Dai primi accertamenti sarebbe emerso i due si stavano separando, ma vivevano ancora sotto lo stesso tetto. A denunciare l'allontanamento ai carabinieri il 9 gennaio scorso è stato proprio il marito facendo scattare immediatamente le ricerche. In un primo momento sono state scandagliate le acque del lago di Bracciano, con l'ausilio dei vigili del fuoco, senza però trovare nulla. Intanto, l'associazione Penelope del Lazio ha diffuso un volantino con i dati e la foto della 41enne, che in poche ore ha fatto il giro del web. Viene spiegato che Federica è alta 1.80, pesa 80 chili, ha capelli castani, occhi neri, tre tatuaggi sul corpo, aveva con sé i documenti ed è stata vista l'ultima volta intorno alle 23 dell'8 gennaio. Si invita chiunque abbia informazioni utili a contattare le forze dell'ordine.