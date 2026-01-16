La causa della caduta è ancora da accertare: non risultano esserci malfunzionamenti o danneggiamenti alla struttura e, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere collegata a un malore avuto dall'uomo mentre lavorava

Un operaio di 55 anni, Loris Buscaglia, è morto oggi pomeriggio dopo essere caduto da una piattaforma elevatrice a Vallefoglia (Pesaro Urbino). L'uomo, residente nel paese del Pesarese, stava lavorando come elettricista per conto della ditta "Canti & Pedini" nell'azienda Vetrotec di Vallefoglia, ed è caduto dal cestello della piattaforma elevatrice che, in quel momento, si trovava a un'altezza di quattro metri. La causa della caduta è ancora da accertare: non risultano esserci malfunzionamenti o danneggiamenti alla struttura e, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere collegata a un malore avuto dall'uomo mentre lavorava. Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinieri e l'ispettorato del lavoro. La salma dell'uomo intanto è stata invece affidata all'autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti.