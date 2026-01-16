Offerte Sky
Clochard morto a Milano per il freddo: terzo caso in pochi giorni

Cronaca

Un senza dimora di circa 40 anni è stato trovato morto stamani sotto un cavalcavia di via Padova a Milano. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato oltre agli operatori del 118

Le rigide temperature del periodo continuano a fare vittime. Un clochard di circa 40 anni è stato trovato morto stamani sotto un cavalcavia di via Padova a Milano. Tra le cause probabili infatti c’è quella del freddo. È il terzo senzatetto trovato morto nel capoluogo lombardo negli ultimi giorni in cui le temperature sono particolarmente rigide. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato oltre agli operatori del 118. 

