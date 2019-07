Mentre si attendono le piogge del weekend, oggi l’Italia rimane ancora stretta nella morsa del caldo. Con l'ingresso di Milano, salgono a 14 (il 25 luglio erano 13) le città contrassegnate con il bollino rosso del ministero della Salute che indica il massimo livello di rischio caldo. Oltre al capoluogo lombardo, sono contrassegnate in rosso anche Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste e Verona (LE PREVISIONI).

Le città da bollino arancione e giallo

Al Nord le temperature arriveranno fino ai 37 gradi. Al Centro situazione simile, mentre al Sud le massime arriveranno a 36 gradi. Oltre alle città da bollino rosso, il ministero della Salute ha indicato anche quelle “arancioni”. Sono: Venezia, Latina, Campobasso e Ancona. Bollino “giallo”, invece, per Catania, Civitavecchia, Messina, Napoli, Palermo e Viterbo. Mentre per il 27 luglio, il bollino rosso rimarrà solo per tre città: Ancona, Pescara e Venezia.

Caldo record in Europa

Ma non è solo l’Italia ad essere interessata da un’ondata di caldo da record. Anche il resto dell’Europa soffre le temperature alte, con Belgio, Germania e Inghilterra che, il 25 luglio, hanno registrato le loro temperature più alte di sempre (LE FOTO). In molte città europee il termometro ha oltrepassato i 40 gradi, come nel caso di Parigi, in cui si sono superati i 42 gradi.