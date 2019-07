Meteo a Milano: le previsioni di oggi venerdì 26 luglio

La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 27°C, lo zero termico si attesterà a 4300m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

L'anticiclone subtropicale inizia ad indebolirsi ma continua a garantire una nuova giornata soleggiata e molto calda sulla Lombardia. Tra pomeriggio e sera aumenterà il rischio di acquazzoni e temporali sui rilievi, che risulteranno più diffusi e localmente intensi; qualche fenomeno potrà spingersi anche verso le pianure vicine in serata tra varesotto, comasco, lecchese e bergamasco entro la notte. Temperature stazionarie, massime nuovamente oltre i 35°C con clima afoso. Venti deboli.

La situazione meteo a Bergamo

A Bergamo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Brescia

A Brescia cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 9,2 µg/m³.