L'ondata di caldo che ha stretto in una morsa soffocante l'Europa centrale occidentale ha polverizzato una serie di record. Belgio, Germania, Inghilterra, Germania hanno tutti registrato le loro temperature più alte di sempre.

A Londra 37 gradi

Caldo record giovedì anche in Inghilterra dove si è toccata la massima più elevata della storia per il mese di luglio, fin da quando esistono le rilevazioni meteo. Il picco di quasi 37 gradi è stato raggiunto nell'area dell'aeroporto londinese di Heathrow. Non risulta per ora battuto, tuttavia, il primato assoluto del Paese, registrato nel giugno del 2003 in Inghilterra meridionale dove la colonnina di mercurio arrivò fino a 38,5 gradi

Caldo eccezionale in Germania

L'ondata di caldo eccezionale fa registrare in Germania il nuovo record storico: a Geilenkirchen, nel Nord Reno Westfalia, sono stati raggiunti 40,5 gradi. Il precedente record era stato registrato quattro anni fa a Kitzingen, in Baviera, dove le temperature raggiunsero i 40,3 gradi. Con l'aumento delle temperature in tutto il Paese, prevede il servizio metereologico federale, giovedì potrebbe essere registrato un nuovo primato.

Parigi una fornace

La temperatura record di 41 gradi per la città di Parigi è stata rivelata presso la centralina di Paris-Montsouris, nella zona sud della capitale. Dall'inizio dei rilievi meteo, nel 1873, Parigi non aveva mai superato la soglia dei 40 gradi, fatta eccezione per il 28 luglio 1947, quando la colonnina di mercurio si spinse fino 40,4 gradi, il record assoluto fino ad oggi. E non è finita. Secondo Meteo France, la temperatura nella capitale, oggi divenuta un'immensa fornace, è destinata a salire ulteriormente, fino a 42 gradi.

Bolla di calore sul Belgio

Caldo record in Belgio: nella città orientale di Liegi ieri si è registrata la temperatura record di 40,2 gradi centigradi. Lo ha riferito il capo dell'Instituto Metereologico Reale belga. L'Europa occidentale è investita da un'ondata di calore che sta creando disagi a persone e trasporti.