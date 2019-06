Gino Bartali, ciclista eroe che salvo centinaia di ebrei

Tra le tracce proposte stamattina agli studenti per la prima prova dell'esame di maturità, ce n'è anche una dedicata a Gino Bartali, il campione di ciclismo nominato "Giusto tra le nazioni" nel 2013, riconoscimento che viene consegnato a coloro che hanno rischiato la vita per salvare gli ebrei durante le persecuzioni naziste. La carriera di "Ginettaccio" fu notevolmente condizionata dalla seconda guerra mondiale, giunta proprio nei suoi anni migliori. Costretto a rimanere giù dalla sella per cinque anni a causa della guerra, Bartali tornò a pedalare per salvare oltre 800 ebrei dalla barbarie nazista. Come membro dell'organizzazione clandestina Delasem (Delegazione per l'Assistenza degli Emigranti Ebrei), Bartali fece numerosi viaggi sulle due ruote dalla stazione di Terontola-Cortona fino ad Assisi, trasportando carte e foto-tessere (nascoste nei tubi del telaio della bicicletta) in una stamperia segreta, così da poter falsificare i documenti necessari alla fuga di ebrei rifugiati. Trasportò documenti falsi anche al vescovo di Firenze, che poi li distribuì agli ebrei per farli espatriare. Percorse quasi 200 km avanti e indietro al giorno: se fosse stato scoperto sarebbe andato incontro alla fucilazione. Rischio corso nell'autunno del 1943, quando Bartali venne arrestato dalla polizia fascista: nessuno ispezionò la sua bicicletta e grazie a questa 'dimenticanza' il campione si salvò.