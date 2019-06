Confermata dalla Corte d'appello di Venezia la condanna a 4 anni e 11 mesi nei confronti di Walter Onichini, macellaio di Legnaro, in provincia di Padova, accusato di tentato omicidio per avere sparato a un uomo che la notte del 22 luglio 2013 si era introdotto nella sua villetta assieme ad altri per un furto e stava tentando di rubare la macchina in giardino. Dopo averlo ferito, Onichini lo aveva poi caricato in auto e lo aveva abbandonato sanguinante a un chilometro da casa. Il procuratore generale Giancarlo Buonocore aveva chiesto l'assoluzione dell'imputato, con la derubricazione del reato iniziale a lesioni colpose.

Il caso del tabaccaio a Ivrea

La condanna avviene mentre tiene banco nelle cronache nazionali il caso del 24enne moldavo freddato nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 giugno a Pavone Canavese (Ivrea) da un tabaccaio nel corso di un furto in negozio. Secondo i primi esiti dell'autopsia, il ladro sarebbe stato colpito forse di spalle mentre si trovava sul marciapiede, dove è stato trovato morto dalla polizia. Il tabaccaio, che nel primo interrogatorio in Procura si è avvalso della facoltà di non rispondere, è indagato per eccesso colposo di legittima difesa.