Furto con sparatoria, nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 giugno, a Pavone Canavese (Ivrea), alle porte del quartiere San Bernardo. Tre persone hanno tentato di mettere a segno un colpo in una tabaccheria poco dopo le 3, in via Torino. Il titolare, Marcellino Iachi Bovin, detto Franco, 67 anni, ha sparato e ucciso uno dei malviventi. Al momento è indagato per eccesso colposo di legittima difesa. In Procura, l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere.

I fatti

Secondo una prima ricostruzione della polizia, il tabaccaio, che abita sopra al locale, ha sentito dei rumori ed è sceso armato. Sorpresi i tre uomini con un piede di porco in mano, ha fatto fuoco dalla soglia della tabaccheria, colpendo al petto la vittima, un 24enne incensurato di origini moldave. Gli altri due complici sono riusciti a scappare.

Tabaccaio in Procura

L'uomo, assistito dall'avvocato Sara Rore Lazzaro, è comparso davanti al pubblico ministero Giuseppe Drammis e al procuratore di Ivrea, Giuseppe Ferrando, che si sta ora recando nella tabaccheria di via Torino per un sopralluogo. Il 67enne si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Le parole di Salvini

"Totale solidarietà al tabaccaio, che spero possa fruire della nuova legge che garantisce la legittima difesa a tutti", ha detto il ministro degli Interni Matteo Salvini. "Attendendo rispettosamente le comunicazioni della Procura di Ivrea", ha aggiunto. "Quello che so è che si tratta di un commerciante 67enne incensurato, persona perbene, che deteneva legalmente un'arma, che è stato vittima di cinque, sei, sette, otto precedenti furti e rapine, che stanotte si è svegliato, si è ritenuto in difficoltà e ha sparato. Purtroppo qualcuno è morto: però se invece di fare il rapinatore questa persona avesse fatto un mestiere onesto, oggi staremmo parlando di altro".

La solidarietà di Giorgia Meloni

"A Ivrea (Torino) un tabaccaio spara e neutralizza un rapinatore che tenta di derubarlo, insieme a due complici poi fuggiti. Ora indagato per eccesso di legittima difesa. Per Fratelli d'Italia la difesa è sempre legittima: noi stiamo col tabaccaio". Lo scrive su twitter il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

Data ultima modifica 07 giugno 2019 ore 12:47