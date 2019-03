Inchiesta stadio Roma, Mezzacapo: "Nessuna tangente, solo compensi"

Camillo Mezzacapo, arrestato con l’accusa di corruzione nell’ambito dell’inchiesta sullo stadio della Roma, "ha risposto alle domande del pm e ha chiarito ogni aspetto. Ha spiegato che quei soldi percepiti non sono nessuna tangente, ma solo compensi per attività professionali, più precisamente per transazioni e attività che si svolgono di norma presso le pubbliche amministrazioni". Così Francesco Petrelli, difensore dell'avvocato Mezzacapo, ha riassunto il contenuto dell'interrogatorio di garanzia a Regina Coeli del suo assistito. Mezzacapo poi ha aggiunto: "Ho svolto attività professionali che nulla avevano a che fare con l'attività politica di De Vito", il presidente dell’assemblea capitolina (CHI È) arrestato ieri insieme a Mezzacapo e ad altre due persone (LE REAZIONI POLITICHE - LE INTERCETTAZIONI). Il legale di Mezzacapo, al termine dell'interrogatorio di garanzia, ha annunciato di voler fare ricorso al Tribunale del Riesame.



L’inchiesta, le accuse e gli arresti

Mezzacapo è stato arrestato insieme a De Vito, all'architetto Fortunato Pititto e a Gianluca Bardelli (gli ultimi due ai domiciliari). A due imprenditori sono state destinate inoltre misure interdittive. De Vito, che è stato immediatamente espulso dal Movimento 5 stelle, è accusato di aver preso utilità dell'imprenditore Luca Parnasi, promettendo in cambio di favorire il progetto per la costruzione dello stadio della Roma nell'area di Tor di Valle. L'indagine ha fatto luce su una serie di operazioni corruttive realizzate dagli imprenditori attraverso l'intermediazione di un avvocato e di un uomo d'affari. Figure che, secondo l'accusa, fungevano da raccordo con il Presidente dell'Assemblea comunale capitolina, Marcello De Vito. In un'intercettazione del 4 febbraio, Mezzacapo parlava con De Vito dicendo: "Questa congiunzione astrale tra ... tipo l'allineamento della cometa di Halley ... hai capito cioè ... è difficile secondo me che si verifichi ... noi Marce' dobbiamo sfruttarla 'sta cosa, secondo me guarda ci rimangono due anni".