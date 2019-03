"Marcello De Vito è fuori dal MoVimento 5 Stelle”. È dura la reazione del capo politico del M5s, Luigi Di Maio, alla notizia che il presidente pentastellato dell’assemblea capitolina, Marcello De Vito (CHI È), è stato arrestato nell’ambito dell’inchiesta sullo stadio della Roma con l’accusa di corruzione. “Mi assumo io la responsabilità di questa decisione, come capo politico, e l'ho già comunicata ai probiviri”, annuncia su Facebook il vicepremier. Intanto dal Campidoglio il capogruppo del M5S Giuliano Pacetti fa sapere che "la maggioranza è compatta sulla linea della sindaca, non lasciamo alcuno spazio per ambiguità. Noi andiamo avanti per realizzare il programma ci sono tante cose da fare". (LE INTERCETTAZIONI)

Di Maio: “È una questione di responsabilità politica e morale”

“Quanto emerge in queste ore oltre ad essere grave è vergognoso, moralmente basso e rappresenta un insulto a ognuno di noi - continua Di Maio - a ogni portavoce del MoVimento nelle istituzioni, ad ogni attivista che si fa il mazzo ogni giorno per questo progetto. Non è una questione di garantismo o giustizialismo, è una questione di responsabilità politica e morale: è evidente che anche solo essere arrivati a questo, essersi presumibilmente avvicinati a certe dinamiche, per un eletto del MoVimento, è inaccettabile". "De Vito - spiega il vicepremier - non lo caccio io, lo caccia la nostra anima, lo cacciano i nostri principi morali, i nostri anticorpi. Ciò che ha sempre distinto il MoVimento dagli altri partiti è la reazione di fronte a casi del genere. De Vito potrà e dovrà infatti difendersi in ogni sede, nelle forme previste dalla legge, ma lo farà lontano dal MoVimento 5 Stelle". "Ringrazio - conclude Di Maio - la magistratura e le forze di polizia per il lavoro che hanno svolto e che continueranno a svolgere quotidianamente. Ricordo infine che proprio grazie a un provvedimento del MoVimento 5 Stelle, lo Spazzacorrotti, chi viene condannato per questi reati oggi va dritto in galera!".

Raggi: "A Roma non c'è spazio per la corruzione"

"Nessuno sconto. A Roma non c'è spazio per la corruzione - commenta sempre su Facebook la sindaca Virginia Raggi - Chi ha sbagliato non avrà alcuno sconto da parte di questa amministrazione". "La notizia dell'arresto di Marcello De Vito è gravissima: ho fiducia nella magistratura e nel lavoro dei giudici - ha continuato Raggi - Una cosa è certa: nessuna indulgenza per chi sbaglia. Ho dichiarato guerra alla corruzione e respinto i tentativi di chi vuole fermare l'azione di pulizia che portiamo avanti. Qui non c'è spazio per ambiguità. Non c'è spazio per chi immagina di poter tornare al passato e contaminare il nostro lavoro. Avanti fino in fondo, senza se e senza ma, per la legalità".

Fico: "Piena fiducia nella magistratura"

Dal M5s commenta anche il presidente della Camera Roberto Fico: "L'arresto di De Vito è un fatto terribile. La corruzione è l'atto più deprecabile che un politico possa fare e va condannato al 100%. L'importante è che la magistratura vada avanti nelle indagini". "Ho piena fiducia nella magistratura - conclude - Non si guarda in faccia a nessuno, senza se e senza ma, fermo restando il diritto di De Vito alla difesa".

Renzi: "Le persone serie sanno che fanno testo solo le sentenze dei tribunali"

A stretto giro, sempre sui social, arriva anche il commento dell'ex premier Matteo Renzi: "Le persone serie sono garantiste, sempre. Non diventano giustizialiste con gli avversari, non regalano immunità agli alleati, non scoprono il garantismo solo per gli amici". "Le persone serie - aggiunge l'ex segretario del Pd - scelgono in libertà senza nascondersi dietro al sacro blog o alla piattaforma. Le persone serie sanno che la giustizia è una cosa seria. E che fanno testo solo le sentenze dei tribunali, non il fango sul web. Questo è lo stile delle persone serie. Gli altri invece hanno un altro nome: si chiamano ipocriti. Buona giornata, amici".

Meloni: "Se anche l'onestà dovesse venire meno rimarrebbero solo gli spettacoli di Grillo"

Dalle opposizioni poi interviene anche la leader dei Fratelli d'Italia Giorgia Meloni: "È molto presto per dare un giudizio perché su queste cose deve lavorare la magistratura - dice a Rtl 102,5 - Chiaramente colpisce il fatto che a essere coinvolto nella vicenda sia il presidente del Consiglio comunale di Roma del Movimento Cinque Stelle perché l'onestà è la grande dote di cui si vantavano i grillini". "Ci hanno sempre detto che con loro non bisogna prendersela perché sono onesti, anche se spesso non sono capaci, non studiano, non sanno di cosa parlano e non sono competenti - aggiunge - Se anche l'onestà dovesse venire meno rimarrebbero veramente solo gli spettacoli di Beppe Grillo. Questa è una valutazione complessiva sul M5S. Sul caso specifico di De Vito non mi permetterei di giudicare e non sono in grado di farlo, vedremo cosa dirà la magistratura della quale ci fidiamo".

