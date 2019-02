L'Italia è ancora nella morsa del maltempo e soprattutto delle raffiche di vento. Per oggi le previsioni (GUARDA) parlano di tempo soleggiato e venti settentrionali in attenuazione ma ancora localmente forti al sud e sulle isole: allerta gialla per Basilicata, Calabria e Sicilia. Ieri centinaia di alberi crollati su auto, abitazioni e strade soprattutto al centro-sud. Quattro i morti nel Lazio. Oggi a Roma chiusi parchi, ville e cimiteri.

Circolazione ferroviaria in tilt

Disagi per chi si sposta in treno, a causa di un incendio divampato sui binari nei pressi di Paola (Cosenza) e per dei rami caduti sempre sui binari tra Siracusa e Augusta, in Sicilia. Secondo quanto riportato dal sito ViaggiaTreno di Trenitalia, alcuni convogli, diretti a Roma Termini e Milano Centrale, hanno accumulato ritardi fino a 13 ore (QUI GLI AGGIORNAMENTI).

Il bilancio di sabato

È stato di 4 morti il bilancio dell'ondata di maltempo che ha investito larga parte del Centro-Sud nella giornata di sabato, con cedimenti strutturali e cadute di alberi provocati da venti di eccezionale intensità. Ad Alvito, nel Frusinate, il crollo di un muro alto circa due metri ha investito quattro persone, uccidendone due. A Guidonia Montecelio, alle porte di Roma, un albero di alto fusto ha travolto un'auto in transito, provocando il decesso in ospedale del conducente, un 45enne. A Capena un 54enne impegnato a riparare una tettoia danneggiata dal maltempo ha perso l'equilibrio per una folata di vento e cadendo da sei metri ha travolto il figlio di 14 anni, uccidendolo. Complessivamente, gli interventi effettuati dai vigili del fuoco sono stati circa 1.500.