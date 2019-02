Meteo, le previsioni di lunedì 25 febbraio

Lunedì 25 febbraio si placa l’ondata di gelo e maltempo che ha travolto il Centro-Sud nel weekend appena trascorso. Le raffiche di vento, le temperature in picchiata e i fiocchi di neve anche in pianura (FOTO) lasceranno spazio a cieli sereni o tuttalpiù nuvolosi, con piovaschi sparsi su alcune aree del Meridione (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord

Al Nord continua il tempo stabile e ampiamente soleggiato su tutti i settori, salvo il transito di innocue velature sulle aree orientali. A Milano e Torino ci sarà bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 16/17°C, la minima di 1/2°C. A Venezia previsti cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, ma non sono previste piogge

Le previsioni al Centro

Al Centro il tempo sarà in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento sulle regioni adriatiche, con deboli precipitazioni pomeridiane a prevalente carattere nevoso sull'Abruzzo oltre i 500-600 metri, in successivo e altrettanto veloce miglioramento. Qualche nube interesserà il Lazio sempre nel pomeriggio, mentre dalla serata gli annuvolamenti sulla Sardegna si faranno compatti con qualche fenomeno associato in nottata. A Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima nella capitale sarà di 15°C, la minima di 3°C. In generale, nelle regioni del Centro le temperature saranno in aumento, massime tra 11 e 16.

Le previsioni al Sud

Al Sud nel primo mattino sono previsti addensamenti sparsi sulle aree interne in rapida intensificazione ed estensione a tutte le regioni con deboli piogge. Neve invece sulle aree appenniniche dal pomeriggio oltre i 200-300 metri e sui rilievi settentrionali siciliani a partire dai 700-800 metri. Dal tardo pomeriggio schiarite sempre più ampie a partire dalle regioni adriatiche. Temperature stabili, massime tra 9 e 13 gradi. A Bari sono previste nubi in progressivo aumento, con deboli piogge al pomeriggio e ampie schiarite in serata. Situazione simile a Palermo, con fenomeni comunque moderati.