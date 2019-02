Un uomo è rimasto ferito a causa di un albero che è rprecipitato al suolo a Castrovillari, in provincia di Cosenza, dove il forte vento ha provocato disagi (perché cadono gli alberi). L'uomo stava passando davanti a una tabaccheria, in viale del Lavoro, ed è stato colpito alla testa. È stato soccorso da alcuni passanti e accompagnato in ospedale ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Interventi in città per il forte vento



Il luogo dove è avvenuto il fatto, afferma il sindaco Domenico Lo Polito, è stato “messo in sicurezza con abbattimento del residuo dell'albero e di un altro pericolante e dei rami di altri alberi. Il personale di Calabra maceri ha immediatamente ripulito la sede stradale”. In città sono stati realizzati altri interventi di messa in sicurezza dopo le allerte meteo per il forte vento emesse dalla Protezione civile.