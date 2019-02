Diciotti, Procura chiede archiviazione per Conte, Di Maio e Toninelli

La Procura di Catania ha chiesto l’archiviazione per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per il vicepremier Luigi Di Maio e per il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli sul caso Diciotti. È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, dopo che in mattinata è stata notificata la richiesta agli interessati.

Le decisioni di Procura e tribunale dei ministri

Gli atti erano stati inviati a Catania dal presidente della Giunta per le immunità, Maurizio Gasparri. Nei documenti, firmati dal premier e dai due ministri e precedentemente allegati alla memoria difensiva del vicepremier Matteo Salvini, il presidente del Consiglio spiegava che le decisioni prese in merito al blocco in mare della nave Diciotti furono condivise da tutto il governo e quindi la responsabilità è comune. Il tribunale ha quindi dovuto stabilire se anche gli altri membri dell’esecutivo dovessero andare a processo: la valutazione negativa ha portato alla richiesta di archiviazione.

Il caso di Matteo Salvini

Analoga richiesta era stata presentata a novembre dalla stessa Procura di Catania nei confronti di Salvini, accusato di sequestro di persona aggravato. Il tribunale dei ministri aveva però ribaltato la decisione, chiedendo al Senato l’autorizzazione a procedere contro il ministro. Autorizzazione poi negata grazie all’appoggio dei senatori 5S che hanno seguito l’esito della votazione online.