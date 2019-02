Diciotti, la Giunta del Senato ha detto no al processo per Salvini

Non ci sarà un processo a carico del ministro dell’Interno Matteo Salvini per il caso della nave Diciotti. La giunta per le Immunità si è espressa a favore della relazione del presidente e relatore Maurizio Gasparri, che ha chiesto di dire no alla richiesta della procura di Catania di procedere nei confronti del vicepremier, negando così l’autorizzazione a procedere. Parere negativo era già arrivato ieri anche dagli iscritti al Movimento 5 Stelle che, attraverso la piattaforma online Rousseau, hanno detto no a un procedimento a carico del leader della Lega.

La protesta del Pd

Durante il voto una delegazione di senatori del Pd ha protestato dentro il cortile di Sant'Ivo alla Sapienza, davanti all'aula della Giunta per le Immunità. "Armati" di cartelli con le scritte: "#Vergogna", "#decideCasaleggio" "#Lachiamavanoonestà i parlamentari hanno sfilato nel cortile davanti ai giornalisti. "Siamo molto preoccupati - ha detto Simona Malpezzi - perché siamo di fronte a una democrazia di un blog che sconfigge la democrazia parlamentare".