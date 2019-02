Al via alle 10 il voto sulla piattaforma online Rousseau il voto degli iscritti M5s sull'autorizzazione a procedere contro Salvini nel caso Diciotti. "Giusto ascoltare gli italiani, ma spero che non finisca come Sanremo, dove gli italiani hanno votato in un modo, poi la giuria ha cambiato, spero ci sia piu' trasparenza" ha commentato il ministro dell'Interno. Che poi sulla tenuta del Governo rassicura: "Comunque vada il voto, si va avanti. M5s sono leali e Di Maio è corretto. Provano inutilmente a farci litigare". La formulazione del quesito scelta dai pentastellati recita: "Il ritardo dello sbarco della nave Diciotti, per redistribuire i migranti nei vari paesi europei, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato? - Sì, quindi si nega l'autorizzazione a procedere - No, quindi si concede l'autorizzazione a procedere". Ma proprio questa formula ieri ha attirato l'ironia di Beppe Grillo.