Strage di Corinaldo, prognosi sciolta per tre pazienti ricoverati

È stata sciolta la prognosi per tre pazienti degli Ospedali Riuniti di Ancona, rimasti feriti nella calca della discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo nella notte tra il 7 e l’8 dicembre. I tre ora non sono più in rianimazione, ma in reparti per acuti, dove si trova anche un altro paziente con prognosi ancora riservata. Dei sette pazienti inizialmente ricoverati, tre rimangono in prognosi riservata in terapia intensiva. Uno di loro è in ventilazione assistita e due in respiro spontaneo, uno dei quali però sta per essere trasferito in un altro reparto.

Le autopsie sulle sei vittime

Nel frattempo, sono cominciate le autopsie, disposte dalla procura della Repubblica, sui corpi delle sei persone morte nella discoteca. Ad eseguirle, all'Istituto di Medicina Legale nel complesso degli Ospedali Riuniti di Ancona, i medici legali Manuel Papi e Francesco Paolo Busardò.

Due degli arrestati: “Non c’entriamo nulla”

I due adulti arrestati dai carabinieri in un residence di Senigallia sabato scorso, dove si trovava anche il 17enne sospettato di avere spruzzato lo spray urticante, hanno negato di essere coinvolti nella vicenda di Corinaldo. Nell'appartamento dove sono stati trovati c'erano anche 200 gr di droga tra hashish e cocaina: per questo i due sono comparsi oggi davanti al gip del Tribunale di Ancona che ha convalidato gli arresti. Uno dei due ha raccontato al suo avvocato di essersi trasferito da circa un mese nell'appartamento del residence insieme alla sua fidanzata. La sera di venerdì 7 dicembre, lei era fuori per lavoro e lui aveva ospitato l’altro arrestato. Il minorenne invece era ospite occasionale da qualche tempo: quella sera sarebbe uscito senza dire dove andava. I due adulti non sanno l'ora del rientro del ragazzo, perché dormivano. Sono stati svegliati il giorno dopo dai carabinieri.