Migliorano ulteriormente le condizioni dei giovani ricoverati dopo la tragedia in discoteca a Corinaldo. Uno dei sette pazienti ricoverati nelle due terapie intensive ad Ancona è stato "trasferito in un reparto per acuti” ovvero per lungodegenti. Per lui "è stata sciolta la prognosi”. Sono le novità riportate dal bollettino medico degli Ospedali Riuniti. Degli altri sei degenti ancora in terapia intensiva, però, solo uno non respira autonomamente e "rimane in ventilazione assistita” mentre gli altri "sono stati estubati". Alcuni di loro "sono assistiti nell’area semintensiva delle rispettive rianimazioni”.

L’inchiesta sulla tragedia in discoteca

Intanto prosegue l’inchiesta che proverà a far luce sulle cause che hanno portato alla morte di sei persone (LE VITTIME) alla discoteca “Lanterna Azzurra Clubbing”. Nella notte tra il 7 e l’8 dicembre, nel locale era atteso il trapper Sfera Ebbasta (CHI E') per un dj set. Oltre al minorenne sospettato di aver spruzzato lo spray urticante che avrebbe provocato la fuga e il crollo di una balconata, altre 7 persone indagate nell'inchiesta per la morte di sei persone nella discoteca di Corinaldo. Si tratta, hanno spiegato i pm, dei tre titolari della società che gestisce la discoteca e dei quattro proprietari dell'immobile. Fermate altre due persone per possesso di droga. Tra le ipotesi, quella di una banda di giovani che rapinavano coetanei e che potrebbe aver utilizzato lo stratagemma dello spray per coprirsi la fuga.

Data ultima modifica 11 dicembre 2018 ore 15:07