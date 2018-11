Marchisio: "Silvia Romano la nostra meglio gioventù. Ti aspettiamo"

"La violenza non può abbattere un sogno". Inizia così il messaggio che Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus attualmente allo Zenit San Pietroburgo, ha voluto mandare attraverso i suoi profili social a Silvia Romano(CHI È), la giovane volontaria italiana sequestrata in Kenya lo scorso 20 novembre.

"Ti aspettiamo presto"

Il campione azzurro ha scritto sia su Instagram sia su Twitter: "Perché ci sono valori che non potranno mai essere sconfitti. L'esempio di #SilviaRomano vola alto sopra la tristezza dei pidocchi che la criticano. La nostra meglio gioventù che ci riempie di orgoglio. Ti aspettiamo presto Silvia". Intanto si registrano passi avanti nelle indagini per il ritrovamento della 23enne: la polizia keniana ha arrestato numerose persone, alcune delle quali considerate potenzialmente decisive per il buon esito delle operazioni.