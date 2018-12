Silvia Romano, da Milano al Kenya: chi è la volontaria 23enne rapita

Milanese, 23 anni e un grande amore per l’Africa. Silvia Romano, la giovane volontaria italiana sequestrata in Kenya, è un’istruttrice di ginnastica e si è laureata lo scorso febbraio. In queste settimane era impegnata, tra le altre cose, in una raccolta fondi della onlus "Africa Milele Onlus" finalizzata all'acquisto di una cisterna per il recupero dell'acqua piovana dal tetto di una ludoteca.

Chi è Silvia Romano

Silvia Costanza Romano, lo scorso febbraio si è laureata in Mediazione Linguistica per la Sicurezza e Difesa Sociale al Ciels, il Centro di Intermediazione Linguistica Europea. La scorsa estate ha deciso di partire da sola per l'Africa, per la sua prima esperienza di volontariato in un orfanotrofio a Likoni, gestito dalla onlus “Orphan's Dream”. Poi Silvia ha proseguito le sue attività con la piccola onlus marchigiana “Africa Milele" (che opera nel Paese africano su progetti di sostegno all’infanzia) a Chakama, prima di tornare in Italia. Ma poi ha deciso di continuare con il suo impegno in Africa, dove era tornata ai primi di novembre.

I post su Facebook

La ragazza, che insegna ginnastica artistica in una storica palestra milanese, da qualche tempo faceva anche l'istruttrice di acrobatica in un centro sportivo. Nella sua pagina Facebook ci sono molte foto delle sue giornate in Africa: immagini con bimbi e sorrisi. L'ultimo suo post risale al 17 novembre.