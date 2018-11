Maltempo, l'emergenza non è finita: nuova allerta su molte regioni

Ancora emergenza maltempo in Italia, con temporali, vento e anche neve (LE FOTO). Dopo che nelle ultime ore si sono registrati altri quattro morti, due in Valle D'Aosta e due in Trentino Alto Adige, una nuova perturbazione colpisce gran parte del Paese: oggi allerta rossa in Veneto e arancione su Lombardia, Toscana, Umbria, Lazio e Campania, Abruzzo, Molise e Sicilia (LE PREVISIONI). Intanto è stato richiuso lo scolmatore che ha scaricato nel lago di Garda 350 metri cubi al secondo di acqua dall'Adige. Verona è salva dall'inondazione, ma nel bacino ci sono chiazze scure e tonnellate di fango.

Richiuso lo scolmatore Adige-Garda

Lo scolmatore Adige-Garda dalla mezzanotte di martedì scorso e fino a giovedì ha scaricato nel più grande lago italiano 350 metri cubi al secondo di acqua dell'Adige, salvando Verona dall'esondazione, come ha fatto sapere la "Comunità del Garda”. La galleria-scolmatore di Torbole (Trento), era stata utilizzata l'ultima volta 18 anni fa. Nel bacino sono finiti però migliaia di metri cubi di fanghiglia e detriti del fiume che hanno coperto con enormi chiazze marroni le acque azzurre del Garda."Di fronte al pericolo di allagare Verona e creare problemi di sicurezza a persone e cose, il Garda - spiega in una nota la 'Comunità' - si è accollato il sacrificio di 'ospitare' per alcune ore le acque dell'Adige. Una misura eccezionale che confidiamo non comprometterà la qualità delle acque del lago".

Le ultime vittime del maltempo

Nelle ultime ore si sono registrati altri quattro morti a causa del maltempo. A Lillianes (Aosta) sulla strada regionale per Gressoney, un enorme castagno si è abbattuto su un'auto uccidendo i due pensionati a bordo. Ad Antermoia, in val Badia, è morto un anziano che è caduto dal tetto di una malga che stava riparando dai danni provocati dalle raffiche di vento dei giorni scorsi. Nell'ospedale di Bolzano è invece deceduto l'automobilista rimasto gravemente ferito in un incidente stradale causato dal maltempo a Coldrano di Laces, in val Venosta, nella notte del 29 ottobre.