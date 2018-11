Maltempo, due morti in Valle d'Aosta. Allerta rossa in Veneto

Continua l’ondata di maltempo che da giorni sta investendo l’Italia. Dopo una breve tregua, una nuova perturbazione minaccia in particolare il Nord (LE PREVISIONI), mentre due persone sono morte a Lillianes (Aosta) nella valle di Gressoney, a seguito della caduta di un albero sull'auto in cui viaggiavano. Nella zona, in bassa Valle d'Aosta, sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per piante cadute a causa del maltempo.

Le allerte sulle regioni

L'avviso meteo della Protezione civile indica allerta rossa per il Veneto e temporali da allerta arancione su Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Umbria, Campania e sui settori occidentali di Abruzzo e Molise. L'allerta meteo in Liguria, prevista inizialmente arancione fino alle 16 di oggi su quasi tutta la regione, è stata declassata ad allerta gialla ed è terminata alle 12. Sono previsti rovesci di forte intensità, fulmini, grandinate e forti raffiche di vento di burrasca su Toscana, coste del Lazio e Campania. Nevicate abbondanti sono attese in Valle d'Aosta, a partire dai 1.300-1.500 metri.

Il maltempo dei giorni scorsi

La perturbazione in arrivo non sarà di carattere eccezionale come quella dei giorni scorsi ma andrà a colpire zone già segnate da precipitazioni intense. Temporali e vento forte hanno infatti interessato gran parte della penisola e hanno provocato la morte di 13 persone: la Liguria, devastata nei suoi luoghi caratteristici, come Boccadasse o Rapallo; il Lazio, dove il presidente Zingaretti ha dichiarato lo stato di calamità regionale; il Bellunese, dove molti comuni sono rimasti isolati, e in generale tutto il Veneto colpito da piogge intense che hanno interrotto l’elettricità.

Portofino raggiungibile solo via mare

Continua l’emergenza anche a Portofino. Per motivi di sicurezza, è stato chiuso il sentiero sul monte che dalla piazzetta arriva a Ruta di Camogli. Il percorso, 5 km, era stato aperto ieri solo ai mezzi di servizio e soccorso per dare ai residenti del borgo una possibilità di collegamento via terra con gli altri centri urbani dopo il crollo della strada che unisce il paese a Santa Margherita Ligure. Amministratori e soccorritori, però, hanno ritenuto troppo pericolosa la via forestale, stretta e in diversi punti senza protezioni. Ora il borgo è raggiungibile solo via mare con mezzi della Capitaneria.

